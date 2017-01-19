Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз в 2017 году

В связи с тем, что накануне Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха, многие казахстанцы задаются вопросом, как же мы все-таки будем отдыхать в этом году на Наурыз. Согласно календарю отдыхать казахстанцы будут 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта), сообщает Zakon.kz

Итак,18 марта - суббота в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - выходные. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова 2 выходных.

Напомним, что перенос дней отдыха допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени

Отметим, что согласно постановлению День столицы казахстанцы будут отмечать 6 июля (четверг) и 7 июля (пятница) и затем еще два выходных 8 и 9 июля (суббота и воскресенье соответственно).