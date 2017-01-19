"Черные ящики" разбившегося под Бишкеком Boeing отправлены для расшифровки в Москву

"Расшифровкой займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), его представители также уже приступили к работе на месте падения воздушного судна", - отметили в штабе. Кроме того, группа экспертов МАК, которую возглавляет Леонид Каширский, сейчас "тесно взаимодействует" с представителями бишкекского аэропорта Манас и государственного предприятия "Киргизаэронавигация".





Ранее власти Кыргызстана объявили, что расследованием причин авиакатастрофы займется специальная комиссия, в состав которой войдут специалисты МАК и Агентства гражданской авиации Кыргызстана. В качестве наблюдателей приглашены специалисты из Турции и США.





Между тем, как сообщили ТАСС в МЧС Кыргызстана, в четверг, 19 января, возобновились поисковые работы на месте крушения лайнера. "Спасателям предстоит убрать крупные фрагменты разбившегося Boeing, в частности, фюзеляжа и хвостовой части", - подчеркнули в министерстве.





Напомним, принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing-747, который следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, 16 января во время посадки в аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. При этом погибли 34 местных жителя и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены как минимум 15 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.