Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

"Черные ящики" разбившегося под Бишкеком Boeing отправлены для расшифровки в Москву

19 января 2017, 10:25

Cпециалисты МАК также уже приступили к работе на месте падения воздушного судна.


Бортовые самописцы, обнаруженные на месте падения под Бишкеком грузового самолета Boeing-747-400, отправлены для расшифровки в Москву. Об этом ТАСС сообщили в штабе по ликвидации последствий крушения лайнера.

"Расшифровкой займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), его представители также уже приступили к работе на месте падения воздушного судна", - отметили в штабе. Кроме того, группа экспертов МАК, которую возглавляет Леонид Каширский, сейчас "тесно взаимодействует" с представителями бишкекского аэропорта Манас и государственного предприятия "Киргизаэронавигация".

Ранее власти Кыргызстана объявили, что расследованием причин авиакатастрофы займется специальная комиссия, в состав которой войдут специалисты МАК и Агентства гражданской авиации Кыргызстана. В качестве наблюдателей приглашены специалисты из Турции и США.

Между тем, как сообщили ТАСС в МЧС Кыргызстана, в четверг, 19 января, возобновились поисковые работы на месте крушения лайнера. "Спасателям предстоит убрать крупные фрагменты разбившегося Boeing, в частности, фюзеляжа и хвостовой части", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing-747, который следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, 16 января во время посадки в аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. При этом погибли 34 местных жителя и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены как минимум 15 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Все новости по теме читайте здесь.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также