«Буревестник-Алматы» стал победителем 3-го тура мужской Национальной лиги

В заключительный игровой день 3-го тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Национальной лиги «Буревестник-Алматы» сохранил за собой первое место в турнирной таблице.





Алматинский клуб досрочно обеспечивший себе победу в третьем туре, последний игровой день пропускал. В общей таблице чемпионата лидировавших алматинцев мог подвинуть «ТНК «Казхром» из Хромтау. Последние своим шансом не воспользовались, уступив в четырех партиях аутсайдеру чемпионата «Динамо-Таразу».





В другом матче «Алтай» оказался сильнее «Есиля-СК», а в последней игре тура хозяева площадки из «Павлодара» в трех сетах проиграли «Атырау».





Третий тур с 16-ю очками выиграл «Буревестник-Алматы», далее расположились «Алтай» - 13 очков и «Атырау» - 11 очков. По итогам тура лучшими игроками в своих командах стали: Александр Сороколетов («Буревестник-Алматы»), Виталий Вориводин («Алтай»), Олег Шевченко («Атырау»), Дмитрий Вовненко («Павлодар»), Сергей Костив («Есиль-СК»), Артур Супруненко («Динамо-Тараз») и Михаил Устинов («ТНК «Казхром»).





В общей таблице чемпионата по итогам трех туров лидеры расположились плотно друг к другу. На первом месте «Буревестник-Алматы» - 36 очков, у «Алтай» - 35 очков, а у «ТНК «Казхрома» - 34. Далее идут «Павлодар» (29 очков), «Атырау» (28 очков), «Есиль-СК» (17 очков) и «Динамо-Тараз» (12 очков).





Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди мужчин. Национальная лига, мужчины. Третий тур, Павлодар. Результаты 18 января.





«Есиль-СК» - «Алтай» - 1:3 (24:26, 20:25, 25:22, 21:25)





«Динамо-Тараз» - «ТНК «Казхром» - 3:1 (25:18, 16:25, 25:19, 25:22)





«Атырау» - «Павлодар» - 3:0 (25:23, 25:23, 28:26)



