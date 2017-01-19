Министр по инвестициям и развитию РК принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек принимает участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе, где возглавляет казахстанскую делегацию, и презентует возможности Казахстана в качестве инвестиционного и транспортного хаба.

Была посещена панельная сессия форума: «Подготовка к четвертой индустриальной революции», в которой участвовали крупные фигуры мировой технологической сферы Марк Бенеф, Билл Макдермотт, Чак Роббинс и другие. Участники сессии обсуждали вопросы как подготовиться к четвертой индустриальной революции, какое влияние она окажет на существующие рабочие места и как следует относиться ко всеобщему базовому доходу.

На полях форума запланированы деловые встречи и переговоры с представителями руководства ряда зарубежных компаний и организаций занятыми в сфере инвестиций, которые уже реализуют или планируют реализовать проекты в Казахстане, как «Enerco Distribuzione», «Glencore», «Siemens», «Evonik», «AirSpan», «Sun Group», «Vedanta Resources», «CRRC», «IC Ibrahim Cecen Yatirim A.S.», «Koc Holding», работающих в сферах инвестиций, промышленности, недропользования, химии. Также будут проведены переговоры по перспективным инвестиционным и инфраструктурным проектам с инвестиционным агентством Японии «JETRO», главой «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций», вице-президентом ЕБРР Аленом Пилу.

Кроме этого, в рамках форума будет принято участие на сессиях «Привлечение иностранных инвестиций для развития рынка капитала» и «Эффект Шелкового пути», где будут презентованы возможности, которые Казахстан открывает для многих стран мира в качестве инвестиционного и транспортного хаба.

Давоский форум, проходящий в 2017 году под лозунгом «Ответственное лидерство», как и всегда стал площадкой, где принимают участие многие высокопоставленные лица мира, в том числе из нашего региона, это председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Министр промышленности и рудников Ирана и др.