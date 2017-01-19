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Китайский актер Энди Лау получил серьезные травмы после падения с лошади

19 января 2017, 10:41

Пока не ясно, когда он снова сможет встать на ноги.


Один из самых популярных китайских актеров, певцов и продюсеров Энди Лау (Лю Дэхуа) из Гонконга госпитализирован после падения с лошади, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Пинго жибао".

Инцидент произошел в среду в Таиланде, где 55-летний артист принимал участие в рекламных съемках. Не удержавшись в седле, он рухнул на землю и угодил под копыта животного, получив серьезные травмы в области спины и таза.

В настоящее время пострадавший актер доставлен в Гонконг и находится в клинике под присмотром врачей. Пока неясно, когда он снова сможет встать на ноги.

Энди Лау считается одним из самых коммерчески успешных киноактеров Гонконга с 1990-х годов. Он снимался в таких фильмах, как "Шаолинь" (2011), "Дом летающих кинжалов" (2004), "Двойная рокировка" (2002). Не менее успешно развивалась и музыкальная карьера Энди: он суперзвезда так называемого кантопопа - одного из направлений в азиатской поп-культуре (песни исполняются на кантонском диалекте китайского языка).

Фото: РИА Новости

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