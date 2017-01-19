А. Цой проинформировал коллег из стран ОЭСР о совершенствовании системы подготовки медицинских кадров в Казахстане

Вице-министр здравоохранения и социального развития РК Алексей Цой принял участие в Политическом форуме высокого уровня и в совещании Комитета по здравоохранению Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) на министерском уровне, прошедших в Париже в период с 16 по 17 января.

В вышеуказанном форуме приняли участие более 300 человек, включая министров здравоохранения и представителей высокого уровня из стран-участниц ОЭСР и развивающихся стран, ключевых академиков, представителей торговых союзов.

Выступая с докладом на сессии «Реформирование роли специалистов в области здравоохранения», прошедшей в рамках совещания Комитета по здравоохранению ОЭСР, Алексей Цой подчеркнул, что в настоящее время система здравоохранения нуждается в формировании особого рынка труда, в том числе, в качественных прогнозах по восполнению кадровых ресурсов, пересмотре вопросов подготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием и повышении требований к качеству профессионального образования.

«С целью обеспечения эффективного мониторинга и прогнозирования развития рынка труда и человеческих ресурсов, внедрения современных методов управления и планирования подготовки кадров в области здравоохранения в Казахстане была создана Обсерватория кадровых ресурсов, которая занимается разработкой и внедрением методик эффективного прогнозирования и планирования кадровых ресурсов здравоохранения», - сообщил Алексей Цой.

Вице-министр также отметил, что совершенствование кадрового потенциала здравоохранения станет возможным и благодаря открытому на базе Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова Географически удаленного офиса Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП).

«Географически удаленный офис ВОЗ по ПМСП является первым крупным офисом ООН на территории Европейского региона и Центральной Азии, координирующим 53 государства-члена ВОЗ. Его открытие создаст условия для обучения не только местных кадров, но и специалистов всего Европейского региона ВОЗ, будет содействовать улучшению подготовки и переподготовки кадров ПМСП с привлечением экспертов международного класса», - подчеркнул он.

Кроме того, с целью мониторинга и рационального использования кадрового потенциала здравоохранения создается Профессиональный регистр кадровых ресурсов здравоохранения, который будет охватывать всех профессионально активных специалистов. Разработана Национальная корпоративная политика управления кадровыми ресурсами здравоохранения, которая нацелена на снижение риска неспособности оказывать высококачественные, доступные услуги в достаточном объеме согласно потребности населения и повышение эффективности управления кадровыми ресурсами.

«Новые условия требуют модернизации системы подготовки кадров, в этой связи Казахстан привлекает в качестве стратегических партнеров для медицинских ВУЗов страны университеты США, Италии, Швеции и Польши, которые входят в топ 500 лучших мировых ВУЗов», - сообщил Алексей Цой.

Вице-министр также проинформировал зарубежных коллег о том, что в Казахстане поэтапно внедряются интегрированные модели оказания медицинской помощи по основным социально значимым, неинфекционным заболеваниям, влияющим на демографию населения страны (острый инфаркт миокарда, инсульт, злокачественные новообразования, травмы, беременность и родовспоможение).

Будет внедрена Платформа информатизации и интероперабельности здравоохранения на основе ряда международных и казахстанских стандартов электронного здравоохранения. Она обеспечит внедрение электронных паспортов здоровья для всех граждан республики, личного кабинета пациента и работника здравоохранения, единого хранилища данных здравоохранения.