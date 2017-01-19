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ACT Airlines: Разбившийся «Боинг-747» садился в Бишкеке, чтобы оставить груз

19 января 2017, 10:46

Компания опровергла информацию о том, что лайнер несколько раз пытался совершить посадку.


Разбившийся утром 16 января близ аэропорта «Манас» грузовой самолет «Боинг-747» приземлялся не для дозаправки, а чтобы оставить груз. Об этом сообщила представитель компании - владельца воздушного судна ACT Airlines Айше Кынран, передает ИА «24.kg».

По ее словам, у самолета было достаточно топлива. «С этим вопросов не было. Самолет приземлялся в Бишкеке для того, чтобы выгрузиться. Опасных грузов на борту не было», - сказала она.
В письме от ACT Airlines говорится, что самолеты компании до авиакатастрофы совершали посадку в аэропорту «Манас» более 50 раз. Компания опровергла информацию о том, что лайнер несколько раз пытался совершить посадку.

Грузовой самолет «Боинг-747-400» упал утром 16 января на дома в селе Дачи СУ близ аэропорта «Манас». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул.
Ранее первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в Бишкеке самолет должен был совершить посадку для дозаправки.
По данным Министерства здравоохранения, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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