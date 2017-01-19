Американка год терпела роман между мужем и дочерью, чтобы не потерять дом

Дом, в котором они живут, принадлежит её мужу, и в случае чего она вместе с двумя другими своими детьми останется на улице.

В США женщина анонимно рассказала историю о том, что уже год она знает о романе своей старшей дочери и мужа, но ей приходится терпеть, сообщает Life.ru





Дело в том, что дом, в котором они живут, принадлежит её мужу, и в случае чего она вместе с двумя другими своими детьми останется на улице.





Женщина попросила совета на сайте Ravishly. "Я не могу так больше. Мне больно, противно, я подавлена. Если я его выгоню, то потеряю дом. Я в тупике и не знаю, что делать", - написала она.