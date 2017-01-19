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Американка год терпела роман между мужем и дочерью, чтобы не потерять дом

19 января 2017, 10:59

Дом, в котором они живут, принадлежит её мужу, и в случае чего она вместе с двумя другими своими детьми останется на улице.


В США женщина анонимно рассказала историю о том, что уже год она знает о романе своей старшей дочери и мужа, но ей приходится терпеть, сообщает Life.ru.

Дело в том, что дом, в котором они живут, принадлежит её мужу, и в случае чего она вместе с двумя другими своими детьми останется на улице.

Женщина попросила совета на сайте Ravishly. "Я не могу так больше. Мне больно, противно, я подавлена. Если я его выгоню, то потеряю дом. Я в тупике и не знаю, что делать", - написала она.

О том, что старшая дочь и муж спят за ее спиной, она узнала в декабре 2015 года. Женщина всё им высказала по этому поводу, но, конечно, они в голос стали утверждать, что это ложь.

Женщина, установила специальную программу, перехватывает все любовные сообщения, которые они друг другу посылают. Также она нашла все открытки, в которых муж и дочь признаются в чувствах.

К слову, любовник дочери не являются её биологическим отцом.



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