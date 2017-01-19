Майк Тайсон снял клип с сексуальными женщинами

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон представил скандальный клип на песню «If You Show Up», сообщает сообщает Zakon.kz . Боксер создал свое творение совместно с R&B-исполнителем Крисом Брауном, в котором выразил недовольство рэпером Soulja Boy.





Отметим, что между певцами Брауном и Soulja Boy разгорелся конфликт, который они договорились уладить в ринг.

Криса Брауна к поединку готовит Тайсон, а наставником Soulja Boy стал известный боксёр Флойд Мейвезер.





На данный момент ролик посмотрели более 800 тысяч пользователей.



