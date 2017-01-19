Майк Тайсон снял клип с сексуальными женщинами
19 января 2017, 11:10
В песне боксер выразил недовольство рэпером Soulja Boy.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон представил скандальный клип на песню «If You Show Up», сообщает Zakon.kz. Боксер создал свое творение совместно с R&B-исполнителем Крисом Брауном, в котором выразил недовольство рэпером Soulja Boy.
Отметим, что между певцами Брауном и Soulja Boy разгорелся конфликт, который они договорились уладить в ринг.
Криса Брауна к поединку готовит Тайсон, а наставником Soulja Boy стал известный боксёр Флойд Мейвезер.
На данный момент ролик посмотрели более 800 тысяч пользователей.
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