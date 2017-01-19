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Директор Национального центра гигиены труда и профзаболеваний попался на взятке

19 января 2017, 11:28

Канат Сакиев вину признал полностью.


Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области выявлены коррупционные правонарушения, в результате которых изобличен ряд должностных лиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Канат Сакиев на системной основе получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное подписание договоров закупок о поставке медикаментов в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық».


Канат Сакиев вину признал полностью. Проводится досудебное расследование.

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