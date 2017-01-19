Алматинским предпринимателям дали десять дней для установки POS-терминалов

Управлением государственных доходов по Медеускому району г. Алматы с 16 января 2017 года начата масштабная работа в отношении предпринимателей, у которых отсутствуют POS-терминалы для приема платежей с использованием платежных карточек, сообщает Zakon.kz.

Только за три дня работы выявлено 32 налогоплательщика, у которых отсутствуют POS-терминалы. Всем нарушителям вручены памятки и дано 10 дней для самостоятельного устранения нарушений. В противном случае с 1 февраля 2017 года будут привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составляет от 40 до 80 МРП.

С 29 января по 8 февраля 2017 года в городе Алматы запланировано проведение 28-й Всемирной зимней Универсиады, в рамках которой ожидается приезд более 2 тысячи спортсменов и иностранных гостей. Как показывает практика, иностранные гости при расчете за полученные товары и услуги применяют платежные карточки. Следовательно, предприниматели, у которых отсутствуют POS-терминалы, потеряют покупателей.

Согласно Закону РК «О платежах и платежных системах», индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отдельные виды деятельности, обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (POS-терминала), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также принимать платежи с использованием платежных карточек.

Перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2016 года № 604.

Перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей

№ п/пВид деятельности

1.Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание

2.Оптовая и розничная торговля

3.Предоставление услуг гостиницами

4.Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков

5.Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт

6.Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов

7.Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов)

8.Деятельность в области страхования

9.Деятельность в области здравоохранения

10.Деятельность в области образования

11.Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов

12.Деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек

13.Деятельность по организации азартных игр и заключения пари

14.Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду