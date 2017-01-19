Можно ли привлечь к ответственности магазины за ложные скидки?

Каждый раз видя в магазине яркую надпись SALE, мы надеемся приобрести качественный товар по выгодной цене. А на деле все выглядит иначе, в магазине висит объявление о скидке в 50-70%, но действует она на ограниченный круг товара. Или же нам обещают скидку до 90%, но в торговом зале мы вряд ли найдем вещь с соответствующей уценкой, в лучшем случае скидка на весь ассортимент будет более 10%.













звестный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов. Конечно, купить залежалый, бракованный, подпорченный или товар после ремонта можно выгодно, но оно нам надо? Мы приходим в магазин в надежде купить необходимую вещь с обещанной скидкой, а продавцы разводят руками и говорят, что скидка распространяется только на второй или третий товар в чеке. Как поступить в такой ситуации, изданию Zakon.kz рассказал и





«Я сам неоднократно сталкивался с тем, что магазины вводят в заблуждение покупателей, особенно в части скидок, - рассказал юрист.- Бывает, что используют такой трюк, к примеру, указывают на ценнике товара цену в 10000 тенге, затем перечеркивают ее и продают за 5000 тенге. Постоянные покупатели знают, что ранее этот товар продавался за 3000, а новые клиенты могут купиться на это якобы 50% скидку. Если покупатель узнает, что его ввели в заблуждение, то у него есть право и возможность привлечь к ответственности данный магазин. У нас есть статья 190 кодекса об административных правонарушениях».





В статье 190 административного кодекса говорится, что обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуг) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг, влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на субъекты малого предпринимательства 20 МРП (среднего 30 МРП и крупного 50 МРП). В случае повторения инцидента в течение года, законом предусмотрено приостановление либо запрещение деятельности.





«Есть такой распространённый трюк как «до» , - продолжил Сулейманов.- Торговые организации объявляют скидки до 90%, люди бросают все свои дела и мчатся через весь город, чтобы успеть купить лучшее. На деле же они обнаруживают, что скидка на определенный ряд товаров и это совсем не значит, что на них будет скидка именно на 90%. Так возникают конфликтные ситуации между покупателями и продавцами. Вторые доказывают свою правоту тем, что нигде не было написано, что «скидка на все 90%». Я думаю это лукавство и это можно подвести под обман. Важнее не то, как магазин указал в рекламе, а то, как до потребителей дошла информация. Если спросить, к примеру, 10 покупателей то, как они поняли рекламу, и они ответят, что поняли, что большинство товаров будет со скидкой, значит, имеет место быть обман потребителей».





Юрист предлагает делать рекламу более понятной для потребителей, не используя грязные маркетинговые уловки. Писать не «скидки до 90%», а «скидки от 20 до 90%» или же «скидки на прошлогодний товар 50%, на новую коллекцию 10%».





«Нормы, которые есть сегодня, достаточны для решений таких конфликтных ситуаций с недобросовестным отношением со стороны торговых организаций. Подобными уловками магазины будут пользоваться до первого громкого дела, доказательства их вины и привлечения к ответственности», - подытожил юрист.





Однако истории с разоблачением - довольно редкое явление. Как рассказала председатель правления ОЮЛА "Лига потребителей Казахстана" Светлана Романовская, от потребителей поступает много жалоб, однако они не доходят до судебных инстанций, потому что никто не хочет с этим возиться.





«Законом предусмотрено, чтобы на ценнике была старая цена и новая с учетом скидки. Если такого не будет и будет установлен факт введения в заблуждение, то можно привлечь к административной ответственности. Сегодня некоторое магазины за месяц до начала сезона скидок увеличивают цену товара на ценнике вполовину, затем как бы делают скидку. А на деле вы покупаете вещь по своей цене. Если бы к нам или в Комитет по защите прав обратились люди, то мы бы провели расследование и довели дело до суда».





К примеру, сеть ювелирных магазинов предлагает скидки до 120%. За подробностями акции мы обратились к менеджеру компании. Как оказалось, на весь ассортимент действует скидка 90%. Затем на оставшуюся сумму можно получить уступку в размере 20%. В случае наличия дисконтной карты максимального показателя это дает еще 10% бонус. Что это, если, не введение в заблуждение покупателей?













Наиболее распространённые маркетинговые уловки





Залежалый товар. В конце каждого сезона магазины устраивают грандиозные скидки с целью освободить полки для новой коллекции. Факт о первоначально высокой стоимости заставляет клиента охотнее тратить деньги на возможно ненужный товар.





Покупка в кредит. Сегодня можно позволить себе все, а расплачиваться завтра. Весьма привлекательное предложение, иногда следуя мимолетным желания можно накупить себе много ненужного.





Ложные скидки. На товары изначально указывают высокую стоимость, чтобы затем сделать скидку в «счастливый день», а этот день может быть ежедневно. Как правило, аналогичный товар в других магазинах или интерне сайтах будет дешевле и без скидки.





Срок годности или помятая упаковка . Чаще всего в продуктовых магазинах устраивают акции на определенные товары, чей срок службы в скором времени закончится. Чем меньше времени остается до этого срока, тем дешевле будут продавать товар.





Дисконтные карты. Это лучший способ удержать клиента. Покупатель с каждой новой покупкой накаливает баллы, и при необходимости отправится именно в тот магазин потому, что у него имеется специальная скидка и не важно, что это всего 1 или 2 %.





Подарок . Все любят получать подарки. Часто в рекламных буклетах можно увидеть, к примеру, что при покупке утюга гладильная доска в подарок. Казалось бы, обе вещи в хозяйстве пригодятся, но вот подарок идет не к каждому разглаживающему агрегату, а к самому дорогому. Часто в качестве подарка предлагают залежалый товар, низкого качества.





Оптом дешевле. Или когда скидка идет на второй, третий или пятый товар в чеке. Никто и никогда не станет торговать себе в убыток больше покупок больше прибыли.





Диляра Азанбекова