В Европу пришли аномальные морозы
19 января 2017, 11:58
В некоторых странах температура в последние несколько дней опускалась до минус 20 градусов.
Юго-восток Европы охватили аномальные морозы, передает телеканал "Россия 24".
В некоторых странах температура в последние несколько дней опускалась до минус 20 градусов.
Замерз Дунай — толщина льда местами достигает 10 сантиметров. Повреждения получили лодки, пристани и плавучие рестораны, которые швартуются вдоль берегов в Белграде. Сербия запросила помощь: два венгерских ледокольных катера расчищают маршрут до ее столицы.
В Хорватии сильные ветры и снег заблокировали дороги из Загреба. Скорость ветра в горных районах достигает 30 метров в секунду. Снежную бурю перенес и Бухарест.
А в Париже — холода, которых французская столица не видела пять лет. Там замерзли фонтаны. В 18-м округе мэрия срочно открывает еще недостроенный приют для мигрантов — изначально он был рассчитан для семей с детьми и одиноких женщин, но в такой мороз пускать будут всех.
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