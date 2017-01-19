 
Ясно
-19°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 12%

Влажность: 75%

Давление: 740 мм рт. ст.

Ветер: южный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

331.30

19 января 

Курс НБРК

330.55

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

331.30

АСТАНА

Покупка

330.60

Продажа

331.30

Подробнее
353.00

19 января 

Курс НБРК

353.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

351.00

Продажа

353.00

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

Служебное расследование проведут по факту возгорания вагона на станции Алматы-2

 

Служебное расследование начато по факту возгорания списанного вагона, передает Zakon.kz.

«19 января 2017 года на территории технического парка станции Алматы произошло задымление списанного вагона. Жертв и пострадавших нет. Вагон постройки от 9 ноября 1979 года, который по техническому состоянию был снят с эксплуатации и готовился к утилизации. Средний срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет. Причина случившегося выясняется, по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры», - сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Напомним, сегодня утром на ж/д станции Алматы - 2 произошло возгорание в отцепленном вагоне. По предварительным данным, причиной пожара площадью 20 кв.м. могла стать оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе.

 

19 января 2017, 11:36
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код