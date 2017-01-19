Служебное расследование проведут по факту возгорания вагона на станции Алматы-2

Служебное расследование начато по факту возгорания списанного вагона, передает Zakon.kz.

«19 января 2017 года на территории технического парка станции Алматы произошло задымление списанного вагона. Жертв и пострадавших нет. Вагон постройки от 9 ноября 1979 года, который по техническому состоянию был снят с эксплуатации и готовился к утилизации. Средний срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет. Причина случившегося выясняется, по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры», - сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Напомним, сегодня утром на ж/д станции Алматы - 2 произошло возгорание в отцепленном вагоне. По предварительным данным, причиной пожара площадью 20 кв.м. могла стать оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе.