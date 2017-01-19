Боксер Фируза Шарипова начинает подготовку к поединку за титул чемпионки мира

Профессиональный боксер из Казахстана Фируза Шарипова начинает подготовку к чемпионскому поединку. Об этом она рассказала редактору портала Об этом она рассказала редактору портала AllFight.Ru.





“21 января я вылетаю в Москву, чтобы начать подготовку к бою за титул чемпионки мира. Поединок запланирован на весну 2017 года. Мы вышли на финишную прямую, и я сейчас всего в шаге от своей заветной цели - стать первой чемпионкой мира из Казахстана. Настрой боевой, и с какой бы соперницей мне не пришлось выйти на ринг, я уверена в собственных силах и готова побеждать. Я нахожусь в хорошей форме, все это время тренировалась дома, в Таразе. Поэтому при необходимости готова хоть сейчас провести промежуточный рейтинговый бой, чтобы размяться перед главным стартом в моей карьере”, - сказала Фируза Шарипова.





Напомним, Фируза Шарипова провела три поединка в своей профессиональной карьере. В последнем бою 24 сентября она досрочно победила сербку Милену Матович.



