 
Ясно
-19°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 12%

Влажность: 75%

Давление: 740 мм рт. ст.

Ветер: южный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

331.30

19 января 

Курс НБРК

330.55

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

331.30

АСТАНА

Покупка

330.60

Продажа

331.30

Подробнее
353.00

19 января 

Курс НБРК

353.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

351.00

Продажа

353.00

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

Глава департамента казначейства Карагандинской области изобличен в поборах с подчиненных

 

По фактам неоднократных поборов со своих подчиненных изобличен руководитель департамента казначейства Карагандинской области Министерства финансов РК Аскар Нурпеисов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

Сообщается, что должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тысяч тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.

Нурпеисов вину признал полностью. Проводится досудебное расследование.

 

19 января 2017, 11:59
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код