Глава департамента казначейства Карагандинской области изобличен в поборах с подчиненных

По фактам неоднократных поборов со своих подчиненных изобличен руководитель департамента казначейства Карагандинской области Министерства финансов РК Аскар Нурпеисов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

Сообщается, что должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тысяч тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.

Нурпеисов вину признал полностью. Проводится досудебное расследование.