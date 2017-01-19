Глава департамента казначейства Карагандинской области изобличен в поборах с подчиненных
По фактам неоднократных поборов со своих подчиненных изобличен руководитель департамента казначейства Карагандинской области Министерства финансов РК Аскар Нурпеисов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Национального бюро по противодействию коррупции.
Сообщается, что должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тысяч тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.
Нурпеисов вину признал полностью. Проводится досудебное расследование.
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