Директор Национального центра гигиены труда и профзаболеваний попался на взятке

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области выявлены коррупционные правонарушения, в результате которых изобличен ряд должностных лиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Канат Сакиев на системной основе получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное подписание договоров закупок о поставке медикаментов в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық».

Канат Сакиев вину признал полностью. Проводится досудебное расследование.