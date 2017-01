В Лос-Анджелесе названы обладатели премии People's Choice Awards

Победители премии People's Choice Awards по итогам прошедшего года названы в среду в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). 43-я церемония вручения наград, которые ежегодно присуждаются по итогам всенародного голосования, состоялась в театре "Майкрософт" (Microsoft Theater), сообщает ТАСС





Премия традиционно вручается как за лучшие кино- и телевизионные работы, так и за достижения в области музыки.





"Лучшим фильмом" была признана анимационная лента "В поисках Дори" (Finding Dory) знаменитой студии Pixar. Кроме того, данная картина была также названа "Лучшим фильмом для семейного просмотра".









"Лучшей актрисой", по мнению американцев, стала обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс, в соседствующей мужской номинации победу одержал Райан Рейнольдс.





Дженнифер Лоуренс





Райан Рейнольдс





Роберту Дауни-младшему досталась награда как "Лучшему актеру в экшен-фильмах", а премию в категории "Лучший киноидол" завоевал Джонни Депп.





Роберт Дауни-младший





Джонни Депп





В музыкальных номинациях сразу две награды достались американской певице Бритни Спирс, ее признали "Лучшей поп-певицей" и "Лучшей исполнительницей".





Бритни Спирс





В мужской категории победу праздновал Джастин Тимберлейк, он же стал обладателем премии за "Лучшую песню" (за композицию Can't Stop the Feeling). "Лучшей группой" назвали женский коллектив Fifth Harmony, а "Лучшим альбомом" стала пластинка американского кантри-исполнителя Блэйка Шелтона If I'm Honest ("Если я честный").





Джастин Тимберлейк





Блэйк Шелтон





"Лучшим телешоу" по итогам года объявили британо-американский сериал "Чужестранка" (Outlander).









"Лучшим комедийным телеактером" стал Джим Парсонс, прославившийся своей ролью в популярном сериале "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory), в соответствующей женской категории премию получила София Вергара. За драматические телероли отметили американца Джастина Чэмберса и индийскую актрису Приянку Чопру, а "Лучшим анимационным телесериалом" были признаны знаменитые "Симпсоны" (The Simpsons), которые впервые появились на экранах в 1989 году и идут до сих пор.









Джим Парсонс





София Вергара









Джастин Чэмберс





Приянку Чопру





"Симпсоны" (The Simpsons)





Премия People's Choice Awards вручается ежегодно с 1975 года. Сначала голосование проходило по итогам опросов Института Гэллапа, а с наступлением XXI века - с помощью интернета. Премия считается единственной в американском шоу- бизнесе наградой, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием. Как правило, результаты народного выбора разительно отличаются от итоговых решений жюри таких премий, как "Оскар", "Грэмми" и других престижных наград.