Вина газовщиков в смерти многодетной матери в Уральске еще не доказана

Родственники погибшей недоумевают: как такое могло произойти, если за день до гибели женщины в её доме специалисты газовой службы прочищали дымоход?





Алмагуль Рамазанова с супругом Бекбулатом Бурбавевым и двойняшками — Даулетом и Дильназ. Фото из семейного архива.





Трагедия произошла 10 января в Аксае. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих ее детей — близнецов Даулета и Дильназ — врачам удалось спасти. Они пробыли в больнице три дня и сейчас уже находятся дома.





Родственники погибшей женщины связывают ее смерть с тем, что за день до трагедии в доме Рамазановых газовики производили продувку дымохода. Ее производили сотрудники ТОО «ОралГазАймак» — 19-летний Айдарбек Бактыгалиев, не предъявивший служебного удостоверения, и техник-кассир Онсапар Аккалиева, 1980 года рождения.





Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по данному факту Бурлинским РОВД возбуждено уголовное дело по статье 104, части 1 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».





— Этот факт зарегистрирован, как несчастный случай. Назначены ряд экспертиз, которые будут проведены в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе. — Все будет ясно после получения результатов экспертиз. Если будет доказано, что несчастный случай произошел из-за вмешательства газовой службы, то дело будет переквалифицировано и направлено на дальнейшее расследование. Сейчас сотрудники ТОО «ОралГазАймак» не задержаны.







