"Манчестер Юнайтед" стал лидером по доходам в прошлом сезоне с €689 млн

При этом совместный валовой доход 20 клубов английской премьер-лиги в прошлом сезоне также стал рекордным.

Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым успешным футбольным клубом мира сезона-2015/2016 по доходам, обойдя неизменного лидера на протяжении 11 сезонов - испанский "Реал", сообщает сообщает ТАСС





Согласно обнародованному ежегодному исследованию "Денежная лига" международной аудиторской компании Deloitte ("Делойт"), "Манчестер Юнайтед" заработал в прошлом сезоне €689 млн (£515,3 млн), что почти на €170 млн больше по сравнению с предыдущим.





При этом совместный валовой доход 20 клубов английской премьер-лиги в прошлом сезоне также стал рекордным. Он увеличился на 12% до 7,4 млрд евро.

Клуб из Мадрида, получивший €620,1 млн, занял третью позицию и не сумел опередить основного соперника по чемпионату Испании, "Барселону" (€620,2 млн). В первую пятерку самых финансово успешных футбольных клубов мира вошли также немецкая "Бавария" (€592 млн) и английский "Манчестер Сити" (€524,9 млн).





Самым успешным российским клубом стал "Зенит", занявший 17-е место. Его доход составил €196,5 млн, что на €28,7 млн больше по сравнению с предыдущим сезоном.

По словам представителя Deloitte Дэна Джонса, рекордные прибыли МЮ обусловлены "феноменальным ростом доходов от коммерческой деятельности". "В последние годы их способность налаживать коммерческое партнерство" стала одним из решающих факторов подобного успеха, добавил Джонс.



