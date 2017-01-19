За 10 дней из Алматы за пределы страны выдворено 246 иностранцев

Неконтролируемая миграция населения является одним из факторов, влияющих на состояние общественного порядка и безопасности граждан.

На особом контроле прокуратуры города Алматы находятся вопросы соблюдения иностранцами миграционного законодательства, в том числе их выдворения за пределы Республики Казахстан, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.





В 2016 году за пределы нашей страны было выдворено более 2400 иностранцев, нарушивших законодательства о миграции населения.





В основном иностранцы выдворены за нарушения, выразившиеся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, в пребывании без регистрации в органах внутренних дел, осуществлении трудовой деятельности без разрешений на трудоустройство, а также в невыезде из страны в установленные сроки.





Кроме того, прокуратурой города уделено внимание вопросам законности получения иностранцами разрешений на постоянное проживание.





Установлено, что на момент подачи ходатайства об оставлении на постоянное проживание на счетах ряда иностранцев отсутствовали деньги, т.е. иностранцами представлялись фиктивные справки о наличии денег, необходимых для получения разрешения на постоянное проживание.





С учетом изложенного, по протестам прокуратуры аннулировано 112 видов на жительство, предоставляющих иностранцам право проживания на территории Республики Казахстан.





"Следует отметить, что в связи проведением «Универсиады-2017» в январе текущего года прокуратурой города совместно с другими правоохранительными и уполномоченными органами начата масштабная работа, направленная на выявление иностранцев, пребывающих на территории города с нарушением миграционного законодательства. Только за 10 дней установлено и выдворено за пределы страны 246 иностранцев", - сообщили в прокуратуре.