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Новости за сегодня

Школьникам Актюбинской области запретили приносить на занятия дорогие смартфоны

 

Теперь учащиеся могут пользоваться гаджетами не дороже 10 000 тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По словам чиновников, нововведение согласовано с педагогами, родителями и самими учащимися.

В управлении образования утверждают, что новая задумка нацелена, прежде всего, на улучшение здоровья и безопасности школьников. Если верить статданным, 5-7% школьников начальных классов страдают близорукостью, а в 10-11 классах этот показатель доходит до 20%. Специалисты от образования пришли к выводу, что причина этому как раз использование смартфонов. Запрет на смартфоны, как объясняют в управлении, связан и с участившимися кражами дорогих телефонов.

- Запрещая использование смартфонов в стенах школы, мы понимаем, что ученикам необходимо поддерживать связь с родителями. Поэтому в правила внутреннего распорядка школ внесены изменения, позволяющие детям иметь более дешевые телефоны стоимостью не более четырех МРП, - рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова.

Соответственно, теперь школьнику разрешается приносить телефоны не дороже 10 000 тенге. При этом в управлении образования подчеркивают, что проверять карманы и портфели учащихся никто не будет. «Отличившегося» ребенка предупредят и вызовут родителей. К слову, сами взрослые запрет на смартфоны восприняли неоднозначно.

- У дочери смартфон за 30 000 тенге. Я, например, не могу сейчас отнять у ребенка телефон и купить другой, дешевле. А оставить ее без средства связи - тоже не дело. Должен же я контролировать, когда она в школу пришла, когда вышла из занятий. Не знаю пока, насколько этот запрет будет правильно работать, - говорит житель Актобе Руслан Мухамбетов.

Кроме того, в Актобе начали практиковать открытые родительские собрания, такие уже прошли в Алгинском и Шалкарском районах, нескольких городских школах.

- Такие встречи станут системной практикой. Открытые родительские собрания - это одна из площадок для открытого диалога, обсуждения с общественностью насущных вопросов, касающихся образования и воспитания детей, для информирования родителей о новшествах в системе образования, о вызовах и опасностях современного мира, - пояснила Сауле Умербекова. - Собрания пройдут в каждом районе с периодичностью один раз в течение четверти. График собраний размещен на сайте нашего управления.

 

Сабина Аскарова

 

19 января 2017, 12:36
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»

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