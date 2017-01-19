Полиция ищет водителя, сбившего насмерть мужчину на трассе Алматы - Екатеринбург

В Акмолинской области полицейские разыскивают водителя, сбившего пешехода, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Поиски виновника ДТП ведутся на территории Аршалынского района и соседних регионов области, а также в столице. Созданы специальные поисковые группы, устанавливаются возможные очевидцы аварии, изучены записи камер видеонаблюдения.





"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 1206 км автодороги «Алматы - Екатеринбург» 17 января т.г., тело мужчины было обнаружено недалеко от аула Жибек-Жолы Аршалынского района, примерно в 22.45 часов. Полицейскими была установлена личность пострадавшего, им оказался 59-летний житель Астаны,. Также установлено, что мужчина скончался в результате наезда транспортного средства. По факту дорожно – транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.3 УК РК", - сообщили в полиции.





Всех, кто обладает какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествии, полицейские просят незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефону «102».