В частности, Государственный норматив по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан (далее - Государственный норматив) разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и предназначен для определения стоимости предпроектных и проектных работ в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Основным методом определения стоимости проектных работ является укрупненный расчет на основании натуральных показателей объектов проектирования с применением «Сборника цен на проектные работы для строительства» (далее - Сборник).

Сборник формируется в печатном и электронном формате, на ежегодной основе, для обеспечения расчета стоимости проектных работ в текущем уровне цен.

Цены, приведенные в разделах Сборника, учитывают разработку основных комплектов рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.

В ценах Сборника на разработку проектно-сметной документации не включены и требуют дополнительного расчета:

1) разработка проектных решений в нескольких вариантах в соответствии с заданием на проектирование;

2) разработка рабочих чертежей на специальные сооружения и вспомогательные приспособления, устройства и установки, при проектировании объектов с особо сложными конструкциями и методами производства работ;

3) корректировка проектно-сметной документации после сдачи работ по акту сдачи-приемки заказчику в связи с учетом возможных изменений в требованиях государственных нормативов, установленных в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций», (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10632) (далее - Правила);

4) разработка художественно-декоративных решений зданий и сооружений (интерьеры, индивидуальная мебель, оборудование, элементы дизайна и рекламы, специальная графика);

5) проектирование конструкций на стадии деталировочных чертежей металлоконструкций, включая технологические трубопроводы заводского изготовления, а также нетипового и нестандартного оборудования (в случае поручения заказчиком проектной организации таких работ);

6) разработка конструкторской документации на изготовление нетипового, нестандартного оборудования;

7) разработка документации на индивидуальные индустриальные строительные изделия;

8) изготовление демонстрационных макетов;

9) разработка проекта производства работ;

10) разработка проектно-сметной документации для строительства временных зданий и сооружений;

11) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при проектировании;

12) затраты на изыскательские работы;

13) проектные работы по автоматизированным системам учета энергопотребления;

14) разработка проекта на внеплощадочные сети;

15) разработка отдельно стоящих, общерайонных (общеквартальных) инженерных сооружений: индивидуального теплового пункта, распределительных трансформаторных подстанций, трансформаторных подстанций;

16) проектирование дренажа;

17) разработка охранно-защитной дератизационной системы, устройств специальной охранной сигнализации, пожаротушения, противопожарной вентиляции, крупных систем коллективного приема телевидения и систем электросвязи и других специальных систем;

18) разработка инженерно-технических мероприятий, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;

19) разработка технической документации по автоматизированным системам управления технологическими процессами;

20) проектирование специальных методов строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов и другие методы);

21) работы по получению дополнительных к обязательным согласованиям проектных решений;

22) участие проектных организаций в выборе площадки (трассы) для строительства;

23) авторский надзор;

24) разработка пусковых комплексов;

25) выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду, кроме раздела «Охрана окружающей среды», включенного в соответствующие разделы Сборника.

26) разработка проектно-сметной документации с применением BIM-технологий (Building Information Modeling (информационное моделирование зданий) далее - BIM).

В стоимость разработки проектно-сметной документации, определяемую по настоящему Государственному нормативу также не включены и подлежат к оплате заказчиком следующие расходы:

1) налог на добавленную стоимость;

2) командировочные расходы, связанные с проектированием объекта вне пункта нахождения проектной организации и требующие принятия проектных решений на месте, за исключением командировок административного персонала.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.