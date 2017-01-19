Канат Ислам проведет следующий бой 17 февраля
19 января 2017, 13:10
Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис.
Казахстанский боксер Канат Ислам (22-0, 18 КО), выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу ВК.
Поединок состоится в американском городе Уилмингтон, в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего. Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис. Как сообщают открытые источники, Ассис провел 19 боев, в трех из которых терпел поражение, а в остальных побеждал, а в девяти случаях завершал бои досрочно отправив оппонентов в нокаут.
Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая на стадионе "Даллас Ковбойз" в Техасе может состояться поединок казахстанца с Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Фото boxingscene.com
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