Канат Ислам проведет следующий бой 17 февраля

Казахстанский боксер Канат Ислам (22-0, 18 КО), выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу ВК.





Поединок состоится в американском городе Уилмингтон, в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего. Соперником казахстанского боксера станет бразилец Робсон Ассис. Как сообщают открытые источники, Ассис провел 19 боев, в трех из которых терпел поражение, а в остальных побеждал, а в девяти случаях завершал бои досрочно отправив оппонентов в нокаут.





Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая на стадионе "Даллас Ковбойз" в Техасе может состояться поединок казахстанца с Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).





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