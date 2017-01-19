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В Казахстане более 70% студентов получают высшее образование платно

19 января 2017, 13:10

Число платников увеличилось за год на 6,5%.


В 2016 году в вузах страны занималось 366,8 тысячи платников, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В 2016 году в университетах, институтах и академиях страны учились 477,1 тысячи студентов, из которых 336,8 тысячи платили за образовательные услуги (70,6%). Число платников увеличилось за год на 6,5%.

В предыдущие годы количество студентов на платных отделениях снижалось, соразмерно с общим числом учащихся вузов. Отрицательная динамика была обусловлена демографическими показателями. Так, количество молодых людей типичного возраста (19-24 года) также уменьшалось все предыдущие годы.

Среди студентов, обучающихся за счет покупки образовательных услуг, лишь 1% обучался за счет предприятий - прочие оплачивали высшее образование самостоятельно.
Наиболее популярная у студентов-платников сфера - образование (29%). Еще 19,8% предпочли социальные науки, экономику и бизнес, 16,7% - выбрали технические специальности, и 14,1% - юридические.

Для сравнения, среди студентов, получивших образовательные гранты, большинство пополнит кадровый резерв техотрастей: 37,7% получают знания в области технических наук и технологий. Еще 20,5% обучаются в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Образовательные специальности изучает лишь 17,5% грантников.

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