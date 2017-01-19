В Казахстане более 70% студентов получают высшее образование платно

Число платников увеличилось за год на 6,5%.

В 2016 году в вузах страны занималось 366,8 тысячи платников, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz





В 2016 году в университетах, институтах и академиях страны учились 477,1 тысячи студентов, из которых 336,8 тысячи платили за образовательные услуги (70,6%). Число платников увеличилось за год на 6,5%.





В предыдущие годы количество студентов на платных отделениях снижалось, соразмерно с общим числом учащихся вузов. Отрицательная динамика была обусловлена демографическими показателями. Так, количество молодых людей типичного возраста (19-24 года) также уменьшалось все предыдущие годы.



