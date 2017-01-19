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Трогательное видео белорусских спасателей восхитило пользователей сети

19 января 2017, 13:11

На видео они помогают оказавшимся в опасности гражданам: тушат пожары, спасают тонущих, перевозят на вертолетах тяжело раненых и вытаскивают людей из-под обломков обрушившихся зданий.


Пользователи интернета восхитились роликом под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячу", опубликованным МЧС Белоруссии на своем канале в Youtube, сообщает РИА Новости.

Мини-фильм посвящен работе спасателей.


На видео они помогают оказавшимся в опасности гражданам: тушат пожары, спасают тонущих, перевозят на вертолетах тяжело раненых и вытаскивают людей из-под обломков обрушившихся зданий.

"Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме, а? ", — написал один из комментаторов.

Видеозапись была сделана ко Дню спасателя. Праздник отмечается в Белоруссии 19 января.

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