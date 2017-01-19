Rolls-Royce собрал два золотых «Фантома»

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивные Phantom Gold. Автомобили войдут в парк THE 13 – нового отеля в Макао (КНР), претендующего на звание самого дорогого в мире. Под стать гостинице, эти «Фантомы» стали самыми дорогими в истории флагманской модели английского бренда. Им предстоит развозить особо важных гостей.





Для создания Rolls-Royce Phantom Gold на заводе в Гудвуде установили новое оборудование, исключающее любое загрязнение, и окрасили машины в 10 слоев. В их числе – слой толщиной в 40 мкм из 23,75-каратного золота с добавлением частиц стекла и алюминия. Традиционную фигурку «Дух экстаза» на капоте позолотили, а эмблему Rolls-Royce изготовили из 97,1 грамма 18-каратного золота и обрамили 24-каратным золотом. Монограмму RR выполнили из эмали и окружили 336 бриллиантами. Вдоль кузова вручную нанесли золотую декоративную линию. Даже ручки зонтиков, расположенных в дверях автомобилей, выполнили из драгоценного металла. Ключевые элементы интерьера – часы на приборной панели, созданные совместно с ювелирами из компании Graff, и шахматный узор задних сидений, стилизованный под мраморную отделку холла THE 13. В общей сложности в гараже отеля будет целых 30 «Фантомов», но лишь два из них – «золотые».





Нынешнее, седьмое поколение «Фантома» доживает последние дни: Rolls-Royce уже завершил основное производство, но «по многочисленным просьбам» продолжает делать эксклюзивные машины на заказ. Восьмой Phantom, построенный на совершенно новой алюминиевой архитектуре, выйдет на рынок в 2018 году, но только в кузове седан – от купе и кабриолета компания отказалась в пользу самостоятельных моделей Wraith и Dawn.



