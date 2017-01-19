Экс-премьер-министру Серику Ахметову сократили срок по амнистии
19 января 2017, 13:15
Суд удовлетворил ходатайство осужденного.
Осужденному за коррупцию экс-премьер-министру РК Серику Ахметову согласно Закону РК "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" сокращен срок наказания, передает МИА Казинформ.
В пресс-службе Карагандинского областного суда сообищили, что в учреждении АК 159/18 в поселке Карабас состоялось выездное заседание суда. Рассмотрено ходатайство в отношении Серика Ахметова о сокращении неотбытой части наказания на ¼ часть на день введения в действие Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК». Суд удовлетворил ходатайство осужденного.
Согласно постановлению, срок отбытия наказания Ахметову сокращен на 1 год 7 месяцев 11 дней со дня введения в действие закона об амнистии. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть опротестовано либо обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, групповое уголовное дело по обвинению в коррупции в отношении экс-премьер-министра Ахметова, бывших чиновников и предпринимателей рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Всего на скамье подсудимых был 21 человек. Оглашение приговора состоялось 11 декабря 2015 года. Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. Апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда своим постановлением от 14 марта 2016 г. изменила приговор суда первой инстанции, облегчив наказание многим фигурантам. В частности, Ахметову снизили срок до 8 лет заключения.
Фото: Informburo.kz
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