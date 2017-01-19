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В Мали число погибших при теракте в военном лагере возросло до 60

19 января 2017, 13:15

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду.


Число погибших при взрыве в военном лагере в городе Гао на северо-востоке Мали возросло до 60 человек. Об этом говорится в заявлении президента страны Ибрагима Бубакара Кейту, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 47 погибших.

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду.

Президент в телевизионном обращении сообщил, что погибли по меньшей мере 60 человек и 115 получили ранения, не уточнив, включены ли в этом список нападавшие, говорится в сообщении Франс Пресс.

Представитель правительства ранее сообщал, что среди погибших "пять смертников".

Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун" взяла на себя ответственность за теракт.

Фото: © AFP 2017/ Sébastien Rieussec

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