В Мали число погибших при теракте в военном лагере возросло до 60

агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 47 погибших.





Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду.





Президент в телевизионном обращении сообщил, что погибли по меньшей мере 60 человек и 115 получили ранения, не уточнив, включены ли в этом список нападавшие , говорится в сообщении Франс Пресс.





Представитель правительства ранее сообщал, что среди погибших "пять смертников".





Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун" взяла на себя ответственность за теракт.