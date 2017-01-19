Китайская полиция задержала подозреваемого в двух взрывах в автобусах
19 января 2017, 13:30
В среду в районе Наньхай города Фошань в двух автобусах сработали взрывные устройства.
Полиция китайского города Фошань провинции Гуандун задержала возможного организатора взрывов в двух автобусах, произошедших в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.
В среду в районе Наньхай города Фошань в двух автобусах сработали взрывные устройства. Взрыв в первом автобусе произошел примерно в 15.37 по местному времени. Пострадали четыре человека, среди которых один пассажир получил незначительные ранения, еще трое отделались небольшими травмами. Второй взрыв произошел в 16.15 по местному времени, пострадали два человека.
По заявлению полиции, на которое ссылается издание, подозреваемым оказался 22-летний молодой человек по фамилии Лян. Его задержали поздно вечером в среду в арендуемой им квартире в городском округе Пинчжоу. Сообщается, что мужчина признался в том, что устроил взрывы. Мотивы его поступка пока неизвестны.
Как отмечает газета, инциденты произошли во время сессии законодательного и консультативного органа провинции Гуандун.
Фото: Комсомольская правда
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