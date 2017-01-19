Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китайская полиция задержала подозреваемого в двух взрывах в автобусах

19 января 2017, 13:30

В среду в районе Наньхай города Фошань в двух автобусах сработали взрывные устройства.


Полиция китайского города Фошань провинции Гуандун задержала возможного организатора взрывов в двух автобусах, произошедших в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.

В среду в районе Наньхай города Фошань в двух автобусах сработали взрывные устройства. Взрыв в первом автобусе произошел примерно в 15.37 по местному времени. Пострадали четыре человека, среди которых один пассажир получил незначительные ранения, еще трое отделались небольшими травмами. Второй взрыв произошел в 16.15 по местному времени, пострадали два человека.

По заявлению полиции, на которое ссылается издание, подозреваемым оказался 22-летний молодой человек по фамилии Лян. Его задержали поздно вечером в среду в арендуемой им квартире в городском округе Пинчжоу. Сообщается, что мужчина признался в том, что устроил взрывы. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Как отмечает газета, инциденты произошли во время сессии законодательного и консультативного органа провинции Гуандун.

Фото: Комсомольская правда

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также