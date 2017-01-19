Биологическая мать приемной дочери Джоли хочет встретиться с девочкой спустя 12 лет
19 января 2017, 13:34
"Я не собираюсь возвращать Захару на родину. Я просто хочу быть с ней на связи, звонить ей, общаться", - сказала биологическая мать.
Гражданка Эфиопии Ментеваб Давит Лебизо, которая является биологической матерью приемной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Захары хочет увидеться с девочкой. По словам 31-летней женщины, отдавшую малышку на удочерение 12 лет назад, она хочет сказать Захаре, что ее мама жива, сообщает US Magazine.
Лебизо просит актеров дать ей возможность поговорить с дочерью.
"Я не собираюсь возвращать Захару на родину. Я просто хочу быть с ней на связи, звонить ей, общаться", — заявила 31-летняя Лебизо.
Джоли удочерила Захару в 2005-м, тогда девочке было полгода. В 2006 году Питт официально стал приемным отцом девочки. С тех пор биологическая мать не виделась с дочерью.
Интересно, что изначально актеры были уверены в том, что Захара – сирота. О том, что мать девочки жива, стало известно только в 2007 году, когда Лебизо дала первое интервью.
Ранее сообщалось, что Питт и Джоли решили не разглашать подробности бракоразводного процесса.
Фото: Global Look Press
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