В США 91-летний мужчина в 18 раз посетит инаугурацию президента

Гарольд Смик — младший, 91-летний житель американского штата Нью-Джерси, в 18 раз примет участие в церемонии инаугурации президента США, передаёт NBC.





Сообщается, что впервые мужчина посетил инаугурацию президента 20 января 1941 года, когда Франклин Рузвельт принёс присягу и начал свой третий срок пребывания на посту главы государства. Тогда Смику было 15 лет.





«Из-за этого ты действительно испытываешь чувство гордости за свою страну», — сказал Смик.





По его словам, он поедет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа несмотря на то, что сам голосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.





Ранее Трамп заявил, что на его инаугурацию в Вашингтоне приезжает рекордное число людей.





Инаугурация Трампа состоится в пятницу, 20 января.