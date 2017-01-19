В Казахстане импортные товары подорожали на 10,5%

Импортные товары обошлись РК на 10,5% дороже, чем годом ранее. Продукция из СНГ подорожала на 17,8%, из прочих стран мира - 4,5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz





По итогам ноября рост цен на импортные товары составил к ноябрю 2015 года 10,5%. Для сравнения, ноябрь 2015, напротив, уступал по стоимости ввозимых товаров ноябрю 2014 на 5,5%.





За весь период с января по ноябрь 2016 года стоимость привозной продукции увеличилась к первым 11 месяцам 2015 года на 8,4%.





Товары из СНГ подорожали на 17,8% год-к-году (в ноябре 2015, напротив, наблюдалось снижение на 10,9%). Продукция прочих стран мира выросла в цене на 4,5%, против 5,5% годового роста в ноябре 2015.





Среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали продукты растительного происхождения - на 17,1%. Продукция, завезенная из СНГ, подорожала на 26,9%, из прочих стран - на 6,6%.

На втором месте по приросту цены - готовые к употреблению продукты, напитки и табак (плюс 12,9%). Товары из СНГ выросли в стоимости на 15,1%, из других стран - на 6,4%.

Далее - живые животные и продукты животного происхождения (+4,3%). Ввезенные из СНГ прибавили в стоимости 15,2%, из иных государств - напротив, подешевели на 6,2%.

Животные и растительные жиры и масла подорожали на 2,9%, причем это единственная категория, где продукты из СНГ выросли в цене всего на 2,1%, а из прочих стран - значительно сильнее - на 21,5%.



