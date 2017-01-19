Камеры с круговым обзором ставят на полицейские авто в Атырау









Пугаться не стоит, это не радары, способные «отстреливать» нарушителей на все 360 градусов. Судя по всему, на крышах Polo установлены инфракрасные камеры видеонаблюдения. Производит их китайская компания Recoda. По крайней мере, именно в их каталоге нам удалось найти устройство, похожее на то, что запечатлено на видео, сообщает kolesa.kz













Функционал у камер весьма стандартный — видеосъёмка. Но при этом они могут вращаться на 360 градусов по горизонтальной оси и смотреть под прямым углом вверх и вниз, обладают 18-кратным оптическим увеличением. Устройство может передавать картинку как на дисплей внутри машины, так и в ЦУ. Управляются они либо вручную, либо автоматическим алгоритмом слежения. Что касается инфракрасной системы ночного видения, то она позволяет следить за объектами в темноте на расстоянии до 120 м.

Полицейские машины с камерами на крыше необычными для казахстанских автомобилистов не являются, хотя водители всё же привыкли видеть их на полицейских микроавтобусах, а не патрульных. Да и форма устройств необычная, не говоря уже о забавном дворнике на окуляре. Что это? Новые скоростемеры?