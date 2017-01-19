Мухтар Кул-Мухаммед сделал предупреждение однопартийцам

Первый заместитель Председателя партии пообещал, что в «Нұр Отане» будут тщательно разбирать каждый зафиксированный случай нарушения кодекса этики.

Сегодня первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» провел расширенное совещание с руководителями структурных подразделений и областных филиалов ведущего политического объединения Казахстана, посвященное итогам работы за 2016-й год и основным приоритетам на ближайшую перспективу.





Особое внимание Мухтар Кул-Мухаммед уделил кодексу этики члена партии, который обязан соблюдать каждый нұротановец. Он отметил, что нарушения дисциплины недопустимы.





Первый заместитель Председателя партии пообещал, что в «Нұр Отане» будут тщательно разбирать каждый зафиксированный случай нарушения кодекса этики.





«Если нарушение будет доказано, то виновника ждет строгое наказание», - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.





Первый заместитель Председателя партии напомнил, что представители «Нұр Отана» в центре и регионах являются лидерами общественного мнения, на которых все равняются. В этой связи Мухтар Кул-Мухаммед дал поручение ужесточить отбор кандидатов в члены партии, а также претендентов на депутатские мандаты всех уровней.



