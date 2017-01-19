В Женеве дебютирует гиперкар из Сингапура
19 января 2017, 14:04
Сингапурская компания Vanda Electrics собирается презентовать в рамках автосалона в Женеве концептуальный суперкар, разработанный при поддержке гоночной команды Williams Advanced Engineering.
Модель назвали в честь одного из видов орхидей – Dendrobium. Это имя было выбрано не случайно, поскольку главная цель проекта – показать, как сверхмощный спортивный автомобиль можно построить, используя зеленые технологии.
Силовая установка Dendrobium Concept, разумеется, состоит только из электромоторов. Подробности о ней пока не приводятся.
Зато разработчики с удовольствием рассказывают об открывающихся наверх дверях машины. Они «открываются синхронно, в театральной манере, подобно лепесткам полностью открытой орхидеи дендробиум». Отвечая на вопросы журналистов, представители компании поясняют, что двери машины будут выглядеть как «крылья чайки на Mercedes 300SL, но только еще более замысловато».
Салон машины вмещает два сиденья, обитые «карбоновой кожей» производства шотландской компании Bridge of Weir.
Via livecars
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