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Новости за сегодня

Подведены заключительные итоги подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде

 

Сегодня, 19 января, состоялось совещание о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетова, передает Zakon.kz со ссылкой на секретариат заместителя премьер-министра.

Впервые на Универсиаде Республику Казахстан представят спортсмены по всем видам спорта, вошедшим в программу.

Кроме того, сформирован и согласован окончательный список участников с казахстанской стороны в количестве 250 человек - все они готовы, собраны и экипированы.

«Мы рассмотрим вопрос о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде, включая итоги проведения учебно-тренировочных сборов студенческих команд, вопросы организации проведения Конференции FISU и обеспечения национальной сборной команды парадно-спортивной экипировкой», - отметил во время совещания Имангали Тасмагамбетов.

Так, в рамках подготовки к Универсиаде были организованы и проведены 26 учебно-тренировочных сборов по 12 зимним видам спорта. Среди них керлинг, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл (акробатика), сноуборд, а также лыжное двоеборье. В них приняли участие 137 спортсменов из 32 ВУЗов и 5 колледжей.

Также 2-5 февраля пройдет Зимняя конференция FISU на тему «Университетский спорт: Здоровье и будущее общества», которая является официальной частью программы Универсиады. В ней примут участие президенты национальных студенческих федераций, ректора ВУЗов, ведущие ученые и специалисты стран мирового сообщества - участники из 30 стран.

Отметим, что главной задачей Универсиады является развитие спорта в университетах, формирование здорового образ жизни молодежи.

 

19 января 2017, 14:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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