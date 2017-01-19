Рэнкинг банков по абсолютному приросту ссудного портфеля за ноябрь 2016 года

В конце года банки повысили кредитную активность. Только за ноябрь объем займов увеличился на 169 миллиардов тенге. Свои портфели увеличили 19 банков из 34.

Кредитный рынок уже второй месяц прибавляет. В ноябре сразу на 1,1%. К итогу ноября 2015 рост 4,4%.

На первом месте Цеснабанк, который увеличил свой ссудный портфель на 39,8 млрд тг, до 1,6 трлн тг. Доля от РК выросла с 10,2% до 10,4%. Цеснабанк занимает 3 место по объемам ссудного портфеля. По последнему отчету МСФО на 01.10.2016, в ссудном портфеле банка преобладают кредиты юрлиц - 94,1%.

Следом идет АТФБанк с абсолютным приростом на 33,1 млрд тг, до 712,8 млрд. Доля от РК за месяц увеличилась на 0,1 процентных пункта, до 4,5%. По объему кредитного портфеля АТФБанк расположен на 8 месте. Согласно финансовой отчетности на 30 сентября 2016 года, доля кредитов юрлиц занимает 81,5%. Портфель сосредоточен на корпоративных клиентах, так, АТФБанком и АО «БРК» 3 августа 2016 года было подписано кредитное соглашение по Программе кредитования МСБ в сфере обрабатывающей промышленности на сумму 9 млрд тг.

Kaspi Bank расположился на 3 месте - плюс 31,5 млрд, до 765,1 млрд тг. Доля от РК за ноябрь выросла с 4,7% до 4,9%. По объему кредитного портфеля Kaspi Bank занимает 6 место. По сравнению с первыми двумя БВУ, Kaspi сосредоточен на розничных кредитах, согласно МСФО, за 3 квартал 2016 года доля кредитов физлиц - 77,3%.

На 4 месте Народный Банк с абсолютным приростом 28,2 млрд тг и объемом портфеля в 2,4 трлн тг. Доля от БВУ РК за месяц не изменилась и осталась на уровне 14,9% - 2 место по объему кредитного портфеля среди всех БВУ. По фин. отчетности на 30 сентября 2016 года доля кредитов юрлиц - 74,9%.

Замыкает ТОП 5 банков по абсолютному приросту кредитного портфеля за ноябрь Банк ЦентрКредит - плюс 27,4 млрд тг, до 905,4 млрд. Доля от БВУ РК за месяц выросла с 5,7% до 5,8%. По объему ссудного портфеля банк также замыкает ТОП 5. Стратегия Банка фокусируется на диверсификации кредитного портфеля с увеличением доли в розничном бизнесе и МСБ и на удержании доли корпоративного портфеля на текущем уровне. Согласно отчету МСФО на 30.09.2016, в портфеле банка преобладают кредиты юрлиц - 62,1%.