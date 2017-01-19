Экс-замакима Костаная Фрунзика Аракеляна могут выпустить из тюрьмы через 2 недели

Бывший заместитель акима Костаная Фрунзик Аракелян добился в суде смягчения назначенного ему наказания , передает , передает МИА «Казинформ»





Судья суд № 2 Костаная Оразбай Сатыбалды удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию экс-чиновника о замене неотбытой части срока на штраф. Аракелян, которому оставалось сидеть за решеткой еще 547 дней, теперь обязан заплатить штраф в размере 310 тыс. 853 тенге (то есть, как предписывает закон, 1 МРП за 4 дня неотбытого срока).





Кроме того, как пояснили в канцелярии суда, Аракелян погасил сумму полученной им взятки (300 тыс. тенге), а также оплатил судебные издержки (примерно 28 тыс. тенге). Его защитник также предъявил суду положительную характеристику из СИЗО, где осужденный по-прежнему содержится. При таких обстоятельствах прокуратура не нашла оснований для возражений на ходатайство Аракеляна.





Тем не менее, у надзорного органа есть еще право подать протест на принятое решение. Если этого не случится, то Аракелян может оказаться на свободе уже 1 февраля.







