Экс-замакима Костаная Фрунзика Аракеляна могут выпустить из тюрьмы через 2 недели
19 января 2017, 14:15
Аракелян, которому оставалось сидеть за решеткой еще 547 дней, теперь обязан заплатить штраф в размере 310 тыс. 853 тенге.
Бывший заместитель акима Костаная Фрунзик Аракелян добился в суде смягчения назначенного ему наказания, передает МИА «Казинформ».
Судья суд № 2 Костаная Оразбай Сатыбалды удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию экс-чиновника о замене неотбытой части срока на штраф. Аракелян, которому оставалось сидеть за решеткой еще 547 дней, теперь обязан заплатить штраф в размере 310 тыс. 853 тенге (то есть, как предписывает закон, 1 МРП за 4 дня неотбытого срока).
Кроме того, как пояснили в канцелярии суда, Аракелян погасил сумму полученной им взятки (300 тыс. тенге), а также оплатил судебные издержки (примерно 28 тыс. тенге). Его защитник также предъявил суду положительную характеристику из СИЗО, где осужденный по-прежнему содержится. При таких обстоятельствах прокуратура не нашла оснований для возражений на ходатайство Аракеляна.
Тем не менее, у надзорного органа есть еще право подать протест на принятое решение. Если этого не случится, то Аракелян может оказаться на свободе уже 1 февраля.
Напомним, что первоначально чиновник был осужден к 7 годам лишения свободы, затем в апелляционном порядке он добился снижения срока наказания в два раза. В декабре прошлого года, Аракеляну был сокращен срок наказания еще на 6 месяцев 15 дней согласно ст. 4 п. 2 Закона «Об амнистии». Теперь он добился смягчения оставшегося наказания. Наложенный на экс-чиновника запрет на работу, связанную с госслужбой, остался в силе.
Фото: kstnews.kz
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