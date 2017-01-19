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Новости за сегодня

Иран подтвердил свое участие в переговорах по Сирии в Астане

 

Делегация Исламской Республики Иран во главе с Хоссейном Джабери Ансари, заместителем министра иностранных дел, примет участие на переговорах по Сирии 23 января в Астане, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Ирана.

В сообщении отмечается, Иран, как один из инициаторов проведения переговоров в Астане считает, что это возможность установления диалога между правительством Сирии и оппозицией для достижения политического урегулирования, чтобы положить конец войне и гуманитарному кризису в этой стране и оказать содействие установлению стабильности и мира в регионе.

«Переговоры в Астане будут проведены согласно достигнутым согласованиям между президентами Казахстана, России, Ирана и Турции. Подготовка к переговорам также обсуждалась на трехсторонних переговорах министров иностранных дел Ирана, России и Турции 20 декабря в Москве и на встрече вице-министров иностранных дел трех стран в Москве 14 января», - уточняет МИД Ирана.

 

19 января 2017, 14:21
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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