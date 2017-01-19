Новый Porsche 911 GT3 получит 4,0-литровый мотор

Двигатель сможет сочетаться не только с семиступенчатым роботом PDK, но и с шестиступенчатой механикой.

Обновленный спорткар Porsche 911 GT3 получит новый атмосферный мотор объемом 4,0 литра. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на «хорошо информированный источник» на заводе немецкого автопроизводителя.





Porsche уже использует 4,0-литровые агрегаты в ряде моделей того же семейства. У 911 GT3 RS, 911 GT3 R и 911 R такой двигатель выдает 500 л.с., у обновившегося недавно 911 GT3 Cup – 485 л.с. Porsche 911 GT3 оснастят несколько иной версией того же агрегата, но его мощность также составит не менее 500 л.с. Двигатель сможет сочетаться не только с семиступенчатым роботом PDK, но и с шестиступенчатой механикой.





Обновленный Porsche 911 GT3 будет представлен этой весной в Женеве – там же, где четырьмя годами ранее дебютировал его предшественник с 3,8-литровой 475-сильной шестеркой. С этим двигателем у Porsche в 2014 году возникли проблемы, повлекшие за собой отзыв всех проданных автомобилей и задержку выпуска 911 GT3 RS, поэтому при подготовке преемника инженеры уделили особое внимание надежности и долговечности силового агрегата. В России дореформенный 911 GT3 сейчас стоит от 8 миллионов 37 тысяч рублей.





К концу 2017 года Porsche выпустит экстремальный 911 GT2 RS, который мы уже не раз видели на шпионских фото. Его отдачу прогнозируют на уровне 650 л.с. – на 30 л.с. мощнее одноименной модели образца 2010 года, выпущенной ограниченной серией в 500 экземпляров. Кроме того, журналистам стало известно, что обновившийся в конце прошлого года 911 Turbo в следующем поколении откажется от 3,8-литровой турбошестерки в пользу 3,0-литровой твин-турбошестерки, которую используют нынешние Carrera, Targa и GTS. При этом для Turbo объем агрегата, скорее всего, увеличат.



