В Казахстане импортные товары подорожали на 10,5%

Импортные товары обошлись РК на 10,5% дороже, чем годом ранее. Продукция из СНГ подорожала на 17,8%, из прочих стран мира - 4,5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам ноября рост цен на импортные товары составил к ноябрю 2015 года 10,5%. Для сравнения, ноябрь 2015, напротив, уступал по стоимости ввозимых товаров ноябрю 2014 на 5,5%.

За весь период с января по ноябрь 2016 года стоимость привозной продукции увеличилась к первым 11 месяцам 2015 года на 8,4%.

Товары из СНГ подорожали на 17,8% год-к-году (в ноябре 2015, напротив, наблюдалось снижение на 10,9%). Продукция прочих стран мира выросла в цене на 4,5%, против 5,5% годового роста в ноябре 2015.

Среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали продукты растительного происхождения - на 17,1%. Продукция, завезенная из СНГ, подорожала на 26,9%, из прочих стран - на 6,6%.

На втором месте по приросту цены - готовые к употреблению продукты, напитки и табак (плюс 12,9%). Товары из СНГ выросли в стоимости на 15,1%, из других стран - на 6,4%.

Далее - живые животные и продукты животного происхождения (+4,3%). Ввезенные из СНГ прибавили в стоимости 15,2%, из иных государств - напротив, подешевели на 6,2%.

Животные и растительные жиры и масла подорожали на 2,9%, причем это единственная категория, где продукты из СНГ выросли в цене всего на 2,1%, а из прочих стран - значительно сильнее - на 21,5%.

В группе непродовольственных товаров сильнее всего подорожал сегмент древесины и изделий из нее, древесного угля, изделий из пробки, а также соломы прочих материалов для плетения - сразу на 64,8% за год (продукция из СНГ - на 73,4%, из прочих стран - на 5,7%).

На втором месте - бумага, картон, а также бумажная масса и изделия из них - плюс 27,2% (+38,8% для импорта из СНГ, и +14,2% - из иных государств).

Замыкают тройку наиболее подорожавших товарных групп изделия из камня, гипса, цемента, стекла и керамики - плюс 26,6% (завезенные из СНГ +37%, из иных стран +11,6%).

Примечательно, что среди завезенных из стран мира вне СНГ товаров сильнее всего при этом подорожали минеральные продукты (+50,7%), меха и кожа, а также необработанные шкуры (+27,9%), и обувь и головные уборы (+19,3%).