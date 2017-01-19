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В итальянском отеле, на который сошла лавина, находятся около 30 человек

19 января 2017, 14:35

Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.


В результате схода лавины на отель в Италии есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В четверг Рейтер сообщило, что до 30 погибших были обнаружены в отеле на месте схода лавины. Позднее агентство исправило первоначальную информацию, уточнив, что речь идет о числе постояльцев гостиницы, а не о жертвах.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 04.30 (06.30 мск).

Ранее сообщалось, что в результате спасательной операции из-под снега были извлечены два человека.

Фото: © РИА Новости. Сергей Красноухов


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