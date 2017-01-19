В итальянском отеле, на который сошла лавина, находятся около 30 человек
Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.
В результате схода лавины на отель в Италии есть множество погибших, всего в гостинице могли находиться до 30 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
#BREAKING: 30 people found dead in hotel in #Abruzzo in Italy which was hit by avalanche after earthquake yesterday pic.twitter.com/AcvtXJsqCj— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 19 января 2017 г.
#BREAKING: at least 25 tourist & staff missing and feared dead after #avalanche struck hotel in #Pescara, #Abruzzo region in #Italypic.twitter.com/McAqjtL28B— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 19 января 2017 г.
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