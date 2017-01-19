В итальянском отеле, на который сошла лавина, находятся около 30 человек

В четверг Рейтер сообщило, что до 30 погибших были обнаружены в отеле на месте схода лавины. Позднее агентство исправило первоначальную информацию, уточнив, что речь идет о числе постояльцев гостиницы, а не о жертвах.



#BREAKING: 30 people found dead in hotel in #Abruzzo in Italy which was hit by avalanche after earthquake yesterday pic.twitter.com/AcvtXJsqCj — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 19 января 2017 г.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.





Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 04.30 (06.30 мск).





Ранее сообщалось, что в результате спасательной операции из-под снега были извлечены два человека.