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Новости за сегодня

Временную регистрацию онлайн работники рынков и студенты могут получить на местах

 

Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в ВУЗах и торговых домах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО ГК «Правительство для граждан».

«...Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах и городах Астана и Алматы», - отметила директор дирекции оказания госуслуг - филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.

По ее словам, в Астане мобильные группы выедут в торговые дома «Артем», «Евразия», «Азиа парк», а в Алматы на рынки «Тигрохауд», «Арыстан», «Болашак» и т.д. Всего мобильными группами запланировано охватить 82 точки, включая рынки, ВУЗы и госорганизации.

Напомним, услугу по временной регистрации граждан можно получить онлайн на портале электронного правительства. Услуга доступна в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция». Сотрудники ЦОНов помогут гражданам оформить заявку на получение временной регистрации, при этом собственник (один или несколько) должен подтвердить свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в Личный кабинет желающего зарегистрироваться. Ему необходимо произвести оплату госпошлины в онлайн режиме и также подписать свой запрос ЭЦП. Для того, чтобы проверить адрес временной прописки гражданин может получить адресную справку.

Подробный список точек выезда (торговые точки, рынки, учебные организации и т.д.) работников государственной корпорации по выдаче ЭЦП населению можно посмотреть здесь

 

19 января 2017, 14:34
Источник, интернет-ресурс: НАО «Гос. Корпорация «Правительство для граждан»

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