Туристы с нескольких метров сняли на видео фонтан лавы

Туристы, плававшие на небольшом судне на Гавайях, сняли на видео фонтан лавы, бьющий из вулкана в нескольких метрах от них, сообщает Daily Mail.









Поток лавы внезапно выплеснулся из склона горы Килауэа в Гавайском вулканическом национальном парке. По словам капитана судна, он и туристы были поражены увиденным. Он назвал произошедшее «незабываемым опытом».





Рядом с вулканом Килауэа из лавы сформировался участок суши площадью свыше 10 гектаров. Эта зона под названием Камокуна являлась популярной среди путешественников достопримечательностью. Почти весь этот участок обрушился в воду 31 декабря 2016 года.