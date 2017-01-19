Туристы с нескольких метров сняли на видео фонтан лавы
19 января 2017, 14:41
Поток лавы внезапно выплеснулся из склона горы Килауэа в Гавайском вулканическом национальном парке.
Туристы, плававшие на небольшом судне на Гавайях, сняли на видео фонтан лавы, бьющий из вулкана в нескольких метрах от них, сообщает Daily Mail.
Поток лавы внезапно выплеснулся из склона горы Килауэа в Гавайском вулканическом национальном парке. По словам капитана судна, он и туристы были поражены увиденным. Он назвал произошедшее «незабываемым опытом».
Рядом с вулканом Килауэа из лавы сформировался участок суши площадью свыше 10 гектаров. Эта зона под названием Камокуна являлась популярной среди путешественников достопримечательностью. Почти весь этот участок обрушился в воду 31 декабря 2016 года.
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