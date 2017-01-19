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Информации о пострадавших казахстанских туристах в Италии не поступало

19 января 2017, 14:43

Туроператоров просят следить за ситуацией в этой стране и оперативно информировать туристов о землетрясениях.


Глава Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали сообщил, что информации о пострадавших при землетрясениях в Италии казахстанских туристах и заявлений о внештатных ситуациях от туроператоров не поступало. Департамент рекомендует туристам, находящимся там, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, передает Zakon.kz

"Туроператоров реализующих туры в Италию просим оперативно информировать туристов о возможных внештатных ситуациях и следить за ситуацией в этой стране.
Департамент индустрии туризма находится на постоянной связи с МИД РК", - написал в Facebook М.Игали.

Напомним, что 18 января 2017 года в Центральной Италии в областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более пяти баллов. Подземные толчки ощущались в Риме, где из метро эвакуированы пассажиры. Эпицентр землетрясения находится в 7 км от города Аматриче, где в августе прошлого года было мощное землетрясение, в результате которого погибли 278 человек.

Местные власти сообщают, что оценить ущерб и численность жертв от землетрясения будет непросто из-за сильных снегопадов, которые затрудняют движение транспорта в центральной Италии. По данным итальянских СМИ, в среду снежная лавина сошла в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola.

Фото: Давыдов.Индекс



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