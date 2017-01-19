Второй бразилец присоединился к ФК «Актобе»

За профессиональную карьеру игрок забил свыше 40 мячей на официальном уровне, что является довольно высоким показателем для его позиции.

На сборы сегодня утром прибыл еще один потенциальный новичок ФК «Актобе» Витор Жуниор, сообщает официальный сообщает официальный сайт клуба.





Тренировки прибывшего бразильца сейчас носят восстановительный характер. Как только организм восстановится от тяжелого перелёта и акклиматизации, футболист приступит к полноценным нагрузкам.





Справка: Витор Силва Ассис де Оливейра Жуниор

Дата рождения: 15 сентября 1986 г.

Место рождения: Порту-Аллегри, Бразилия

Рост: 167 см

Вес: 63 кг

Амплуа: полузащитник (диспетчер)

Рабочая нога: Левая





Игровая карьера:

Витор Жуниор начал свою карьеру в молодежной команде «Интернасьноле». Первым же взрослым клубом стал «Крузейро». Там он закрепился в качестве игрока основного состава. Первый зарубежный выезд молодого игрока был в Хорватию. Жуниор отыграл три года в Загребском «Динамо». Затем был отдан в аренду в «Копер» (Словения). Следом случилось возвращение в Бразилию, с клубом «Сантос» был заключен договор на три года. В 2009 году был арендован «Кавасаки» из Японии. За три сезона в Японии успешно выступал в национальном чемпионате и в Азиатском континентальном турнире. В 2011 году Жуниор вернулся в бразильский «Атлетико Гояненсе» (Серии Б). В «Атлетико» он становится главной ударной силой, и выводит клуб на новые высоты. Так же в послужном списке бразильца значаться такие команды как, «Коп», «Коритиба», «Фигейренсе», тайландский «Сиам» и арабский «Аль-Кадисия».

За профессиональную карьеру игрок забил свыше 40 мячей на официальном уровне, что является довольно высоким показателем для его позиции.





Достижения:

Чемпион Хорватии 2006 г. Dinamo Zagreb

Чемпион Бразилии «Campeonato Gaúcho» 2011 г. Atletico Goianiense

Чемпион Бразилии «Campeonato Gaúcho» 2013 г. Atletico Goianiense

Чемпион Бразилии «Санта Катарина» 2014 г. Figueirense

Международные:

Обладатель кубка «Пиратини»: 2013

Обладатель кубка «Farrukhabad»: 2013.







