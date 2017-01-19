Янукович потребует расследовать гибель людей на Майдане

20 января в Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генпрокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины Януковича.

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью РИА Новости , что собирается потребовать от международных организаций и ряда государств расследовать гибель людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в феврале 2014 года.





Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.





"Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос "кто расстреливал людей?", я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии", — заявил Янукович РИА Новости.





Он напомнил, что после гибели людей на майдане в феврале 2014 года именно его обвинили в организации этих расстрелов.





"Но вот прошло три года, а ГПУ (Генпрокуратура Украины — ред.) не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей", — отметил он.





По его словам, "сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит". "Это высшие должностные лица украинской власти: (секретарь СНБО Александр) Турчинов, (спикер Рады Андрей) Парубий, (депутат Рады Сергей) Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц", — заявил Янукович.





Двадцатого января в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генпрокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины Януковича.



