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Первый кроссовер Alfa Romeo поступил в продажу

19 января 2017, 15:13

Первые покупатели получат кроссовер в специальном исполнении First Edition.


Компания Alfa Romeo вывела на рынок первый в своей истории кроссовер – модель Stelvio. Новинка уже доступна для заказа у дилеров в экономическом регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Alfa Romeo Stelvio дебютировал прошлой осенью в Лос-Анджелесе сразу в топовой версии Quadrifoglio с 2,9-литровым 510-сильным V6, но для начала продаж автопроизводитель выбрал менее мощную спецификацию – с 2,0-литровой 280-сильной турбочетверкой как у Giulia Veloce, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом Q4. Она развивает 100 км/ч за 5,7 секунды и может разогнаться до 230 км/ч. В обычных условиях все 400 Нм крутящего момента направляются на задние колеса, но при необходимости до 50% тяги перекидываются на переднюю ось. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 литров на 100 км, уровень выброса CO2 – 161 г/км.

Первые покупатели получат кроссовер в специальном исполнении First Edition. Оснащение включает 20-дюймовые легкосплавные диски с цветными тормозными суппортами, биксеноновые фары, хромированную окантовку окон, кожаные сиденья с электроприводом и подогревом, вставки из натурального дерева, мультимедийную систему с 8,8-дюймовым дисплеем и навигацией и большой пакет систем активной безопасности – экстренное торможение, контроль рядности движения, камеру заднего вида, передние и задние датчики парковки и прочее. В родной Италии Alfa Romeo Stelvio First Edition обойдется в 57,3 тысячи евро.

Текст: Александр Орехов
Фото: Alfa Romeo

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